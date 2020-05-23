- Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti- Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti- Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler...

- Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler ile kırsal mahallelere giden jandarma ekipleri, bayram öncesi maaşları evlere ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyeleri verdi Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekipleri, köy...

23.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:38

- Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler ile kırsal mahallelere giden jandarma ekipleri, bayram öncesi maaşları evlere ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyeleri verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekipleri, köy ve kırsal mahalleleri bayram öncesi gezerek yaşlıların maaşlarını evlerine ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyesi verdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de köy ve kırsal mahallerde vatandaşa hizmet ediyor. Özellikle bayram öncesi, evden çıkamayanların maaşlarını çeken ekipler, evlerine kadar götürüp teslim ederken, gördükleri çocuklarla da yakından ilgilenip hediyeler veriyor.

Eşi 14 sene önce vefat eden 70 yaşında Nübe Gündoğdu, ekiplerin talebi üzerine maaşını çekip getirdiğini aktararak kendilerine teşekkür etti.

72 yaşında 8 çocuk babası Mustafa Doğan ise " Jandarmamıza çok teşekkür ederim, her ay maaşımızı çekiyorlar ve kapımıza gelip veriyorlar. Daha bundan iyisi de olmaz. Sağ olsunlar, bütün ihtiyaçlarımızı soruyorlar, karşılıyorlar"ifadelerini kullandı.

Jandarmanın oyuncak hediye ettiği 10 yaşındaki Yaren Doğan'da," Bugün jandarma personeli, dedemin maaşını getirdiler. Bana da oyuncak verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizler de evlerimizde, uzaktan bayramlarımızı kutluyoruz. Bu bayram sürecinde de virüsü daha çok yaymamak için bence herkes evde kalsın" şeklinde konuştu.

- Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti- Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Ak Parti
Şu an buradasınız: - Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti- Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:39:11. #1.15#
title