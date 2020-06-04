Mehmetçik'ten bayılan serçeye can suyu
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Mehmetçik'ten bayılan serçeye can suyu

Mehmetçik'ten bayılan serçeye can suyu Komanda tugayında görevli askerler, baygın buldukları serçeyi su ile ayıltıp, avuçlarının içinde su içirerek sağlığına kavuşmasını sağladı Bingöl'de göreve giden Mehmetçik, baygın halde bulduğu serçeyi verdiği can suyu ile sağlığına kavuşturdu.

04.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:38

Mehmetçik'ten bayılan serçeye can suyu

Komanda tugayında görevli askerler, baygın buldukları serçeyi su ile ayıltıp, avuçlarının içinde su içirerek sağlığına kavuşmasını sağladı

BİNGÖL - Bingöl'de göreve giden Mehmetçik, baygın halde bulduğu serçeyi verdiği can suyu ile sağlığına kavuşturdu.

Olay, Bingöl Havalimanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 49. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir görev için gittiği havalimanında cama çarptığı değerlendirilen hareket edemeyen bir serçeyi fark etti. Ellerine aldıkları serçenin hareket edememesi üzerine Mehmetçik, önce üzerine su döktü,ayılmasının ardından da avucunun içinde su içirdi.Kısa sürede kendine gelen serçe, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Mehmetçiğin yaptığı örnek davranış ise gönüllere dokundu.

Mehmetçik'ten bayılan serçeye can suyu

Kaynak: İHA

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