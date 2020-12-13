Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı
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Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı

13.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:34
Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yapıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor" denildi.


Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı
Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı
Son dakika haberi | Mehmetçikten Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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