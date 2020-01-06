Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti
Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.
06.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:32
Mehmetçik, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde 4 yaşındaki Neve Şavvah'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edilen Neve Şavvah'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA