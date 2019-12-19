Mehmetçik, Suriyelilere ekmek dağıtımını sürdürüyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriyelilere günlük ekmek dağıtımını sürdürdüğünü bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriyelilere günlük ekmek dağıtımını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Resulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı" denildi.