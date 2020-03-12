Mehmetçik Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.

MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ile birlikte çocukların geleceğini yeşerten Mehmetçik, Suriyeli minik kalplerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizle öğrenciler el ele vererek, fidan dikimi gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: DHA