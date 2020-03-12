Mehmetçik Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti
MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.
12.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:23
MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ile birlikte çocukların geleceğini yeşerten Mehmetçik, Suriyeli minik kalplerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizle öğrenciler el ele vererek, fidan dikimi gerçekleştirdi" denildi.
Kaynak: DHA