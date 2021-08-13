Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı

Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 vatandaşın tahliyesini sağladı.