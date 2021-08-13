Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı
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Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 vatandaşın tahliyesini sağladı.

Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 vatandaşın tahliyesini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından selde mahsur kalan vatandaşların helikopterle tahliye edilme görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı
Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı
Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı
Mehmetçik, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde şu ana kadar 545 kişiyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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