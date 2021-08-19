Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
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Mehmetçik selin yaralarını sarıyor

Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Batı Karadeniz'deki sel afetinin yaralarının sarılmasında Samsun'da görevli Mehmetçiklerin de görev aldığını belirterek, "36 personel, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılarak temizlenmesi, yaraların sarılması ve afetin izlerinin...

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Batı Karadeniz'deki sel afetinin yaralarının sarılmasında Samsun'da görevli Mehmetçiklerin de görev aldığını belirterek, "36 personel, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılarak temizlenmesi, yaraların sarılması ve afetin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.

Batı Karadeniz'deki sel afetinin yaralarının sarılmasında görev alan Mehmetçikler, iş yerlerindeki çamurları temizliyor, enkazları kaldırıyorlar. Sinop Ayancık'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet veren İl Jandarma Komutanlığımız, sel felaketinin büyük hasara yol açtığı afet bölgesinde de fedakarlık ve özveriyle görev yaparak, afetzede vatandaşlarımızı bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlarımızın yardımına koşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığımıza bağlı 36 personel, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılarak temizlenmesi, yaraların sarılması ve afetin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor" diye konuştu. - SAMSUN

Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
Mehmetçik selin yaralarını sarıyor
Mehmetçik selin yaralarını sarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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