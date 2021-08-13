Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı
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Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı

Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere taşıdı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) güvenli bölgelere ve sağlık kuruluşlarına taşındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik, şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi."

Paylaşımda, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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