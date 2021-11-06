Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı - Haberler
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Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Genel

- Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in şehitleri anmak için Isparta'da yer alan 2637 rakımlık Davraz Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdiğini duyurdu ve o görüntüleri paylaştı.

ISPARTA (İHA) - - Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in şehitleri anmak için Isparta'da yer alan 2637 rakımlık Davraz Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdiğini duyurdu ve o görüntüleri paylaştı. Tırmanışa, Mehmetçik'in yanı sıra Azerbaycan ve Somalilerin de bulunduğu toplam 3 bin personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan ve dağ tırmanışının görüntülerinin yer aldığı gönderide, "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri
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