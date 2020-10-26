Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
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Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor

26.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor."

Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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