Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın METİ tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi."
(Mehmet Kalay/İHA)