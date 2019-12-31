: Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı

31.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:01

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın METİ tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu