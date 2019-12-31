Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı
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Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:41
Mehmetçik, Rasulayn'da aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeliyi kurtardığını belirtti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın METİ tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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