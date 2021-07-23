Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor
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Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde Mehmetçiğin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde Mehmetçiğin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin fotoğrafları paylaşıldı. 'Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor' notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüğü görüldü.Paylaşımda ayrıca, "Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı" ifadelerine yer verildi.


Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor
Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor
Mehmetçik, Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlarına devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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