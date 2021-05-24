Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor
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Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | 3. Sayfa

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler ise şu şekilde:

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 mm havan, 56 adet 82 mm havan, 5 adet EYP düzeneği, 6 adet sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 adet RPG-7 namlusu, 1 adet Dragunov namlusu, 2 adet M-16 namlusu, 2 adet namlu, 20 adet havan tapası, 1 adet Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 adet akü, 30 adet kablo, 1 adet 200 litre su tankı, çok sayıda pil bloğu olarak sıralandı.

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor
Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor
Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor
Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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