Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor.

Başarıyla süren Pençe-Yıldırım operasyonu çerçevesinde, PKK'ya ait 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 milimetre havan, 56 adet 82 milimetre havan, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 RPG-7 namlusu, dragunov namlusu, 2 M-16 namlusu, 2 namlu, 20 havan tapası, Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 akü, 30 kablo, 200 litrelik su tankı ve çok sayıda pil bloğu ele geçirildi.

Öte yandan MSB'nin sosyal medya hesabında, ele geçirilen silah ve mühimmatın görüntülerine yer verildi.

Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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