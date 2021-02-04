Mehmetçik Pakistan'daki "Atatürk Tatbikatı 2021" için yola çıktı
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Mehmetçik Pakistan'daki "Atatürk Tatbikatı 2021" için yola çıktı

04.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:58
Mehmetçik Pakistan'daki

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pakistan'daki "Atatürk Tatbikatı 2021"e katılmak için yola çıktığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pakistan'daki "Atatürk Tatbikatı 2021"e katılmak için yola çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz Ankara'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri unsurları katılım sağlamaktadır. Atatürk Tatbikatı 2021'in maksadı, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir."

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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