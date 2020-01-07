Mehmetçik oraya mutluluk ve umut götürdü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi.
Paylaşılan görüntülerde Suriyelilerin Harekattan sonra bölgeyi temizleyerek, sağlık ve doktor ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Bakanlıktan görüntülü paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu..."
(Mehmet Kalay/İHA)