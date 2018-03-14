Mehmetçik Öğrencilerin Mektuplarına Cevap Yazdı

Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinin Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yapan askerlere gönderdiği mektuplara cevap geldi.

Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Naim Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e Mektup Projesi kapsamında Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere mektup yazıp klip çekerek yeni yıllarını kutladıklarını söyledi.

Askerlerin de mektuplarını karşılıksız bırakmayıp cevap yazdığını belirten Okay, böylece hem kendilerini hem de öğrencileri mutlu ettiklerini anlattı.

Okay, Mehmetçik'e şükran duygularını ifade ederek, "Eğer bugün rahat yaşayabiliyor, çocuklar rahatça okullarına gidebiliyorsa bu Mehmetçik sayesinde oluyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Türk milleti size minnettardır." dedi.