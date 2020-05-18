Mehmetçik, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağasına hayat oldu Mehmetçik, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağasına hayat oldu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında nesli tükenme noktasında bulunan Fırat Kaplumbağası buldu.

Mehmetçik, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağasına hayat oldu DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında nesli tükenme noktasında bulunan Fırat Kaplumbağası buldu. Jandarma ekiplerince su verilip sulak ortam hazırlanan kaplumbağa, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlar ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde devriye yaparken, kaplumbağaya rastladı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu kaplumbağanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Fırat Kaplumbağası olduğu anlaşıldı. Ekipler, hızlıca hayvana su veril sulu bir ortam hazırlayarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden hayvanı teslim aldı. Jandarmanın duyarlılığı takdir topladı. Kaynak: İHA