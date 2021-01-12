Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

12.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:02

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde komandoların PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde komandoların PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeğin de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğin omuzlarında taşındığı aktarıldı.

Bölgede yapılan arama-taramalarda, 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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