Mehmetçik, Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ