Mehmetçik, mayına basarak yaralanan Suriyeli çocuğu ziyaret etti TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve tedavisi Türkiye'de yapılan 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu ziyaret etti.

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve tedavisi Türkiye'de yapılan 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan açıklamada, "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.

Kaynak: DHA