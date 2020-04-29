Mehmetçik, mayına basarak yaralanan Suriyeli çocuğu ziyaret etti
TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve tedavisi Türkiye'de yapılan 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu ziyaret etti.
29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:35
TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve tedavisi Türkiye'de yapılan 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan açıklamada, "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.
Kaynak: DHA