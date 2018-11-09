Mehmetçik, Köylüler Elektriksiz Kalmasın Diye Sırtında Direk Taşıdı

Van'ın Başkale ilçesinde fırtına ve kar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu oluşan arıza, Mehmetçik'in yardımıyla onarıldı.

İKİ KÖYDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (VEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şiddetli fırtına ve kar nedeniyle elektrik direklerinin ve şebekesinin hasar görmesi ve devrilmesi sonucu, Başkale ilçesine bağlı Geçitvermez ve Sualtı köylerinde enerji kesintisi yaşandı.

AĞAÇ DİREKLERİ SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Bunun üzerine arızayı gidermek için karla kaplı araziyi yaya tırmanarak bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan ağaç direkleri taşıdı bir yandan da olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti.

"ASKERLERİMİZ SAĞOLSUN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, "Ekiplerimiz onarım için bölgeye intikal etti ancak gerek arazi şartları gerekse hava koşulları nedeniyle oldukça zorlandık. Askerlerimiz sağ olsun yardımımıza gelerek arızayı kısa sürede onarmamıza yardımcı oldu. Köylere enerji verildi. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Mehmetçik'imize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;