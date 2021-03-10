Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi
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Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi

10.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:20
Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde maddi durumu iyi olmayan çocuklara Mehmetçik ayakkabı dağıttı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde maddi durumu iyi olmayan çocuklara Mehmetçik ayakkabı dağıttı. Yokuşlu köyünde Mehmetçik bu kez operasyon için değil çocukların yüzünü güldürmek için köye girdi.

Siirt'te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir'in sesini Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan Mehmetçik duydu. Mehmetçik tarafından alınan ayakkabılar, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde çocuklara dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları Mehmetçik tarafından ayakkabı alındığını ve ayakkabıların maddi durumu iyi olmayan çocuklara beraber dağıttıklarını söyledi. Özdemir, "Sosyal medya üzerinden çocuklar için ayakkabı talebinde bulundum. Bu talebime Eruh ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerinden yanıt geldi. Jandarma ekipleri bana yardım etmek istedi. Aldıkları 150 tane ayakkabıyı ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde dağıttık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ayakkabıları dağıtırken çocukların yüzündeki o masumiyet o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok, çok mutluyuz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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