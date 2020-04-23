Mehmetçik köy köy gezerek çocukların bayramını kutladı
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Jandarma, 23 Nisan, Muş, Güncel, Haber

Mehmetçik köy köy gezerek çocukların bayramını kutladı

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, zırhlı araçları balon ve Türk bayrağıyla süsleyip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:30
Mehmetçik köy köy gezerek çocukların bayramını kutladı

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, zırhlı araçları balon ve Türk bayrağıyla süsleyip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların yüzünü Mehmetçik güldürdü. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askeri araçları balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen Mehmetçik; köy köy, kapı kapı gezip çocuklara sosyal mesafe kurallarına uyarak balon ve Türk bayrağı dağıttı. Araçların megafonundan 23 Nisan şarkıları açarak köylere giriş yapan ekipler, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Düzenlenen kutlamayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan, Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak araçları süslediklerini ve bütün köyleri tek tek gezdiklerini söyledi. Bugün burada devletin çağrısına uyarak dışarı çıkmayan çocukların heyecanlarına ortak olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Astsubay Çavuş Doğan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Jandarmanın köye gelerek bayramlarını kutladığını ifade eden çocuklardan Asi Kotan, "Bugün köyümüze jandarma geldi ve 23 Nisan'ı kutladık. Balon ve bayrak dağıtarak bizi mutlu ettiler. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Korkmazer de, "Jandarma ekipleri gelip çocuklarımızın bayramını kutladılar. Bizi de çok sevindirdiler. Çocuklar çok mutlu oldu. Onlara bayrak ve hediyeler verdiler, bayramlarını kutladılar. Çocuklar da evden çıkamadığı için onlara moral oldu" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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