Mehmetçik köy çocuklarına bayrak dağıttı
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Mehmetçik köy çocuklarına bayrak dağıttı

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler köy çocuklarına bayrak dağıttı.

Mehmetçik köy çocuklarına bayrak dağıttı
20.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:51

Bitlis'in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler köy çocuklarına bayrak dağıttı.

İlçe genelindeki köy ziyaretlerini sürdüren Mehmetçik, köylerde karşılaştığı çocuklarla yakından ilgileniyor. Köy ziyaretlerinde karşılaştıkları çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen askerler, bu kez köy çocuklarına bayrak hediye etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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