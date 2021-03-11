Mehmetçik köpek dövüştürenlere ceza yazarken yaralı hayvana şefkat eli uzattı
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Mehmetçik köpek dövüştürenlere ceza yazarken yaralı hayvana şefkat eli uzattı

11.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:45
Mehmetçik köpek dövüştürenlere ceza yazarken yaralı hayvana şefkat eli uzattı

Erzurum'da köpek dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 59 bin 22 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, dövüşte yaralanan hayvanın da pansumanını yaptı.

Erzurum'da köpek dövüştüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 59 bin 22 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, dövüşte yaralanan hayvanın da pansumanını yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pasinler ilçesi Epsemce Mahallesi'nde köpek dövüştürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kısa sürede ulaştıkları mahallenin kırsal kesiminde köpek dövüştürüldüğü gören ekipler, "dur" ihtarında bulundukları kişilerden 12'sini yakaladı.

Köpek sahipleri S.D. ve Y.D'ye "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 422 lira ceza uygulayan ekipler, tüm şüphelilere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden ise 48 bin 600 lira idari ceza kesti.

Dövüşte yaralanan köpeğin bir ağacın altında durduğunu gören jandarma görevlileri, yanına gittikleri hayvanla bir süre ilgilendi. Görevliler, vücudunun bazı yerlerinde kanama olduğunu belirledikleri köpeğe müdahale ederek yaralarına pansuman yaptı.

Ekipler, dövüşte kullanılan iki köpeği muhafaza altına aldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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