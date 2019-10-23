Mehmetçik, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor." bilgi notuyla video paylaştı.