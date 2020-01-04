Mehmetçik'in onardığı okulda eğitim öğretim başladı

04.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:00

Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçik tarafından onarılarak yeniden eğitime kazandırılan okullarda eğitim görülmeye başlandığını duyurdu.

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Tel Abyad ve Rasulayn'da okul, hastane, cami ve kilise gibi yerleri terör karargahına çevirmiş, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Türkiye tarafından yeniden onarım yapılarak bu yerler yerel halkın hizmetine açılmıştı. Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul da terör örgütü PKK/YPG'den nasibini almış, kullanılamaz hale gelmişti. Mehmetçik ise Şanlıurfa Valiliği ve yerel halk ile işbirliği halinde okulu yeniden tamir ederek eğitime hazır hale getirmişti. Okul "Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu" adıyla eğitime açıldı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta öğrenciler ve velilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA