Mehmetçik'in Nohut İhtiyacı Sivas'tan Karşılanacak

Sivas'ta başlatılan ve 3 yıl devam edecek "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında yetiştirilecek nohut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üç aşamadan oluşacak proje, bu yıl nohut ekimi, 2019'da hububat üretimi ve 2020 yılında tekrar nohut ekimi ile son bulacak. Proje kapsamında şu ana kadar merkez dahil 12 ilçede 11 bin 29 dekar arazide nohut ekimi yapıldı.

Yeniboğazkesen ve Üçtepe köyünde yapılan saha kontrollerine katılan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, kentte nisan ayının kurak geçmesinden dolayı nohut üreticisinin endişelendiğini, mayıs ayındaki yağışların bu eksiği kapattığını belirtti.

Mayıs ayındaki yağmurların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle nohudun ana hastalıklarından olan antraknoz hastalığına dikkat edilmesi gerekliliğini aktaran Yıldız, "Müdürlüğümüz teknik personellerince merkez Yeniboğazkesen ve Üçtepe köyünde yapılan saha kontrollerinde hastalık etmenine rastlanılmamıştır. İlimiz nohut yetiştiriciliğinde önceki yıllarda önemli verim kaybına neden olan antroknoz ve yeşil kurt zararlısına karşı da kontrollerin yapılıp hastalık ve zararlının görülmesi ile beraber kimyasal mücadelenin yapılması gerekmektedir. Nohut üreticilerimizin de arazilerini kontrol edip zararlı ve hastalık belirtilerini gördüklerinde İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde gerekli ilaç tavsiyeleri yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Mehmetçik'in nohut ihtiyacında kullanılacak"

Projenin amacı hakkında da bilgiler veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu projenin amacı sertifikalı tohum kullanımının artırılması, nadas alanlarının daraltılması ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile üretici arasında imzalanacak alım garanti sözleşmesi ile sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde proje kapsamında yetiştirilecek nohut, Mehmetçik'in nohut ihtiyacında kullanılacaktır. 2018 üretim döneminde hibe sözleşmesi imzalanan üretici ile belirlenen parsellerde Azkan cinsi sertifikalı nohut ekimi gerçekleştirildi. Bu projede Azkan çeşidi kullanılmasının sebebi, kurağa, soğuğa, antroknoz hastalığına karşı dayanıklı bir çeşit olması, erkenci, bakla dökme özelliği olmayan ve makineli hasada uygun çeşit olmasıdır."