Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 yıldır sürdürdüğü Afganistan vazifesi sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 yıldır sürdürdüğü Afganistan vazifesi sona erdi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele almasıyla birlikte, ülkede hem siviller hem de askeri personeller tahliye ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personel tahliyelerinin tamamlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yurda dönen Türk askerleri için Ankara'da bir tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Mehmetçik Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır." Dedi.

Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti
Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti
Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti
Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Afganistan'dan yurda dönen Mehmetçiğe karşılama töreni
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde...
MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Kemal Sunal Metin Çekmez Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mehmetçik'in 20 yıllık Afganistan vazifesi bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 15:39:35. #1.15#

title