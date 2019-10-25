25.10.2019 16:34

Trabzon'da kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelerek hazırladıkları "Mehmetçik ile Elele Mehmetçiğe Moral Kermesi"nin açılışı yapıldı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kermes düzenledi. Kermesten elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Açılış öncesi Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı konser verdi. Kermes, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, milli ve manevi değerler konusunda Trabzon'un hassas bir şehir olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, burada ülkemizin geçmişte olduğu gibi bu kritik süreçte de herkese güzel bir mesaj vermek adına Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarının, kadınların destekleriyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzon demek milli demek, Trabzon demek yerlilik demek, Trabzon demek vatanperverlik demek, bayrak sevgisi demektir. Trabzon, ezan sevgisiyle her zaman ön planda olan bir şehridir. Ülkemizin geçirdiği bu yoğun ve kritik süreçte güzel bir mesaj vermek adına Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarımızın kadınların himayesinde güzel bir organizasyon düzenledi." dedi.

"Milletin yaptıkları karşısında duygulanmamak mümkün değil." diyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"100 yıl öncesinde nasıl ki Anadolu topraklarında 7 düvele karşı mücadele verdiğimizde Nene Hatunlarımız, Emine bacılarımız, Fadime analarımız gibi bizim kahramanlarımız vardı. İşte bugün burada onların torunları, bizim bacılarımız, ablalarımız, en ufak bir milli hassasiyetimiz ön plana çıktığında hemen kendileri ön plana çıkıp, duygularımıza tercüman oluyorlar. Fedakarlık yapıyorlar, evlerinde el emeği göz nuru, ilmik ilmik, nakış nakış ördüklerini bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için her zaman vermeye hazır olduklarının mesajını Trabzon meydanında bir kez daha gösteriyorlar. Kermesin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da "Türk asker doğar" sözünün en büyük örneğini kermesin düzenlenmesinde gördüklerini belirterek, "Şehit kanıyla vatan yaptığımız bu toprakları alın teriyle vatan kalmasını sağlayan insanlarımızın bu emeklerini ayakta alkışlamamak mümkün değil. Biz her durumda kendi güvenliğimiz için olmasa da Suriyelilerin güvenliği içinde Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak zorundaydık. Harekata katılarak şehit olan askerlerimize rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve beraberindekiler, TÜGVA tarafından açılan sergi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan stantları gezdi. Stantlardan alışveriş yapan Ustaoğlu ve Ataman, Mehmetçik Vakfı'na katkı sağladı.

Kermes, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda 1 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: AA