- Mehmetçik İdlib'de bayramlaştı - Mehmetçik İdlib'de bayramlaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.

- Mehmetçik İdlib'de bayramlaştı

İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Gece-gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan Kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti" denildi.

Kaynak: İHA