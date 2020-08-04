Mehmetçik İdlib'de bayramlaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.
04.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Gece-gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan Kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA