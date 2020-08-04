Mehmetçik İdlib'de bayramlaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yaptıklarını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Gece-gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan Kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA