Mehmetçik İçin Yürüyüp Kurbanlar Kestiler

Sivas'ın Hafik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik için destek yürüyüşü düzenlendi ve kurbanlar kesildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla İlim Yayma Cemiyeti Hafik Şubesi Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yürüyüş düzenlendi.

Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan katılımcılar, Osmanbey Caddesi'nde Mehmetçik'e olan desteği ifade eden sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Osmanlı Parkı'nda sona eren yürüyüşe Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Belediye Başkanı Mitat İlhan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda harekatın zaferle sonuçlanması dileği ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Etkinlik sonunda ilçe esnafı ve halkının bağışlarıyla alınan 2 büyükbaş hayvan ve 3 koyun kurban edildi.

Kurban etlerinin ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.