16.10.2019 22:47

Mehmetçik için Türk ve Suriyeliler kan bağış rekoru kırdı

Barış Pınarı Harekatı ile kan bağış sayılarında artış başladı

KİLİS - Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla yapılan kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösteren Türk ve Suriyeliler, bölge kan bağış rekorunu kırdı

Kilis'te Kızılay ve İnönü İlkokulu tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına Türk ve Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Daha önce 196 olan kan bağışı rekoru 198'e yükseltilerek bölge rekoru kırıldı. İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek, kampanyaya gösterilen ilgi ve kırılan rekor için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alınan 198 ünite kan ile hem bölgenin hem de kendi rekorumuzu kırdı. Çok mutluyuz, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Suriye'de terörün temizlenmesi için askerlerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde manevi olarak yanlarında olmak istedik. Okulumuzda 750 öğrencimiz var. 350 tanesi Suriyeli, onlarda sağ olsunlar, bu etkinliği canla başla katılarak kan verdiler" dedi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ise Barış Pınarı harekatı nedeniyle insanların kan bağışında büyük hassasiyet gösterdiğini kaydederek, "Kilis halkı kan bağışı konusunda çok duyarlıdır. Bizden ban bağışı için etkinlik talebinde bulunuyorlar. Yoğun bağışla güzel bir gün geçirdik. Yaşadığımız il itibariyle Suriyeli yoğunluğumuz fazla. Kilis'te yerleşik olan Suriyeli vatandaşlardan da kan bağışı alıyoruz. Suriyeliler de kan bağışında bulunuyorlar" İfadesini kullandı.

Kaynak: İHA