Mehmetçik için tek yürek oldular
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Mehmetçik için tek yürek oldular

Maçtan önce futbolcuların pankart açması İstiklal marşı ve saygı duruşu Evlere asılan Türk Bayrakları - Adıyaman Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı.

01.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:49
Mehmetçik için tek yürek oldular

Maçtan önce futbolcuların pankart açması

İstiklal marşı ve saygı duruşu

Evlere asılan Türk Bayrakları - Adıyaman

Adıyaman'ın ilçesinde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahta 02 ile Kilis Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sporcular "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Oyuncalar daha sonra taraftarlarla beraber İstiklal Marşı okudu.

Maçta ise taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez" sloganı attı.

İki tarafın kaptan ve başkanları, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, şehitlere dua etti.

Kaynak: AA


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: Mehmetçik için tek yürek oldular
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