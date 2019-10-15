Mehmetçik için söylediler

15.10.2019 16:32

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen Amatör Spor Haftası'nda konser veren öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için marş ve türküler söyledi.

Devrekani ilçesinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca çeşitli sportif etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin ardından Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Törenin ardından müzik öğretmeni Mihrican Depişgen ile öğrenciler Cemile Keten ve Merve Karataş'ın vereceği konserin içeriği Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla değiştirildi. Konserde, Çanakkale Türküsü, Plevne Marşı, Asker Yolu Beklerim, Mağusa Limanı ve Eledim Eledim Höllük Eledim başta olmak üzere çok sayıda marş ve türkü seslendirildi.

Müzik öğretmeni Depişgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin oldukça duygusal geçtiğini söyledi.

Başta çeşitli şarkıları söylemeyi planladıklarını ifade eden Depişgen, "Hafta dolayısıyla konsere çeşitli şarkılar söylemek için hazırlandık. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Mehmetçik'imize destek olmak için marşlar ve türküler söylemeye karar verdik." dedi.

Mehmetçik'in her zaman yanına olduklarını belirten Depişgen, "Biz de onlarla birlikte olduğumuzu göstermek için böyle bir konser verdik. Yüreğimiz, kalbimiz orada. İnşallah hepsi sağ salim vatanımıza döner." diye konuştu.

Kaynak: AA