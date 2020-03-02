Mehmetçik için sabah namazında dua edildi

02.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:10

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kocaeli, Karabük ve Bartın'daki tüm camilerde dua edildi.

Sakarya'da, "secde eden insan" görüntüsüyle dikkati çeken Tozlu Camisi'ne sabah namazı için gelenler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için dua etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için kentteki camilerde sabah namazı sonrası Fetih suresi okundu, dua edildi.

Vatandaşlar, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için ellerini semaya kaldırdı.

Bolu

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bolu'daki camilerde Fetih suresi okundu.

Sabah namazını kılmak için Yıldırım Camisi'ne gelen cemaat, İdlib'de hain saldırı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için de dua etti.

Düzce

Düzce'deki camilerde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için kent genelindeki tüm camilerde sabah namazında Fetih suresi okundu.

Düzce kent merkezindeki Cedidiye Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Karabük

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Karabük'te camilerde Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Karabük Alagüllük Camisi'nde de cemaat, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için ellerini semaya kaldırdı.

Bartın

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Bartın'daki tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.

Kent merkezindeki Orduyeri Cami'nde de cemaat el açarak Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.



Kocaeli

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kocaeli'deki tarihi Fevziye Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunması ve dua edilmesi talimatı üzerine Kocaeli'deki camilerde de Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti ve tüm şehitler için dua eden İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin'e cemaat eşlik etti.

Kaynak: AA