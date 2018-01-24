Mehmetçik İçin Kuran-ı Kerim Okundu, Dua Edildi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Zeytin Dalı' operasyonuna katılan Mehmetçik için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile dua programına katıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde görev yapan imamlarla Dülük Tabiat Parkında bir araya geldi. İmamlarla bazı konularda istişarede bulunan Milletvekili Şamil Tayyar ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, davete katılımları dolayısıyla imamlara teşekkür etti. İmamların yaşadıkları sorunların da konuşulduğu programda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan 'Zeytin dalı' operasyonuna katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için önce Kuran-ı Kerim okundu daha sonra da dua edildi. Programa, El Bab Müftüsü Selahattin Yıldırım da katıldı.

"Belediyelerimiz birçok konuda hizmetler veriyor"

Programda konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Belediyelerimiz, artık sadece asli vazifelerini yapmakla kalmıyor. Asli vazifelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri gereğince etkin olarak birçok konuda hizmetler veriyor. Yapılan hizmetler yeterli mi, Elbette yeterli değil. Elindeki gücü en iyi şekilde değerlendiren din hizmetlerine en fazla katkıyı sağlamaya çalışan belediyelerimizden biri de Şehitkamil Belediyesidir. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" dedi.

"Başkanımızda gördüğüm en önemli şey dürüstlüğü"

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin ise şöyle konuştu:

"26 yıldan bu yana müftü olarak çalışıyorum. Gaziantep'e gelinceye kadar belediyelerimizin din hizmetlerine destek olduğuna pek şahit olmamıştım. Çok sınırlı yardımlar yapılıyordu. Ama Gaziantep'te gördüm ki bizim gibi dertleri, sıkıntıları aynı olan kişilerle çalışıyoruz. Allah, kendilerinden razı olsun. İmamlarımızdan gelen sıkıntıları Belediye Başkanlarımıza iletiyoruz, onlar da ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Başarılarının devamını diliyorum. Huzurunuzda Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nu takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Başkanımızda gördüğüm en önemli şey, dürüstlüğü. Dürüst davranıyor, popülist davranmıyor. İnsaf ediyor, israf etmiyor. Reklama yatırım ayırmıyor. Hakkını teslim etmek lazım. Vatandaşlarımız da Başkanımızı bu özelliğiyle tanıyor. Değerli Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlikten güç doğduğuna inanıyoruz. Gücümüzü, hizmetimizi birleştirdiğimizde milletimize, devletimize daha güzel katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz."

"Hocamızın söyledikleri beni utandırdı"

Etkinlikte imamlara hitap eden Başkan Fadıloğlu ise, "Bir aradayız, beraberiz. Müftülük ve belediye, doğumdan ölüme hizmet veren iki kuruluştur. Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz, milletimizin derdiyle dertlenmek. Kurumlar arası işbirliğinin önemini bildiğimiz için bir araya gelmek istedik. Hocamızın benimle ilgili söyledikleri beni utandırdı. Yaptığımız işler bizim asli vazifemiz. Asli vazifemiz olan milletimize hizmet etme görevini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kullandığımız kaynaklar, milletimizin kaynağı. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin kaygısını yaşıyoruz. Bizim dertlere derman olmak için yürüttüğümüz çalışmalarda sizlerin desteğini almak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda imamlara sarık ve cübbe hediye etti. - GAZİANTEP