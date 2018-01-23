Mehmetçik İçin İçlik Örüyorlar

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir grup kadın, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için "içlik" örüyor.

Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kadınlar daha sonra harekata katılan askerlere gönderilmek üzere içlik örmeye başladı.

Kadınlardan Miyase Daşkıran, Suriye'ye giden askerler için bir şeyler yapmak istediklerini ve içlik örmeye karar verdiklerini ifade ederek "Savaşlarda annelerimiz cephelere mermi taşırdı. Şimdi öyle bir durum olmadığı için onlara, eşlerimize, çocuklarımıza yaptığımız içliklerden örüyoruz. Dualarımızla birlikte Suriye'de çarpışan askerlerimize gönderiyoruz. Bunlar soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak." dedi.

Teslime Özbay da "Allah ailelerine geri kavuşmayı nasip eylesin. Tüm Türkiye onların arkasında. Allah'a emanet olsunlar. Elimizden geldiği kadar dua ediyoruz. Allah geri dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Dernek binasında içlik ören kadınları ziyaret eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Ben biliyorum ki bu içlikler askerlerimizin eline geçtiğinde Anadolu'da kendileri için dua eden ve kendileri için içlik örecek kadar da duyarlı olan bir milleti temsil ettiklerinden dolayı daha bir aşkla, daha bir şevkle ve heyecanla bu mücadeleyi sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Daşkıran da "Derneğimize üye kadınlar operasyona giden askerler için bir fikir sundular. Biz de çok iyi olacağını söyledik. Tabii ki devletimizin her şeyi var. Bunlara da ihtiyacı yok. Ama biz inanıyoruz ki bu içlikler askerlerimizi hem soğuktan hem de okunan dualarla kurşundan koruyacak." diye konuştu.