Mehmetçik için dualar edildi

03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:30

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de, Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı olması ve şehit askerler için dualar edildi.



Suriye'nin İdlib şehrinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çarşı Camiinde de sabah namazında Fetih Süresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması için dualar edildi.



Düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven,İlçe Jandarma Komutanı Tolga Coşkun İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, polis memurları, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA