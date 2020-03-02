: Mehmetçik için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu

02.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:56

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi. Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini açıkladı. Yapılan duyuru sonrası Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi'nin okunduğu camilerden biri ise Büyük Çamlıca Camii oldu. Okunan Fetih Suresi sonrası Mehmetçik için vatandaşlar dualar etti.

Bulgaristan'dan gelen bir vatandaş namaz sonrası çok duygulandığını belirterek, "Ben Bulgaristan Sofya'dan geliyorum. Sabah namazını kıldık güzel bir duyguydu gerçekten. Böyle bir mekanda böyle bir ortamda yani Çamlıca'da bu camiyi yapanlardan Allah razı olsun. Fetih Suresi okundu. Sabah namazından sonra askerlerimize, şehitlerimize dua edildi. Vatana ve bayrağa herkese aminler dedik" diye konuştu.

Yine sabah namazı sonrası çok duygulandığını belirten Hamza Sefa Gören isimli bir vatandaş da, "Askerlerimizin orada ellerinden geleni yaptığını biliyoruz. Bizim için canlarını feda ediyorlar orada. Rabbim yardımcıları olsun biz de dualarla yanlarındayız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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