Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu
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Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

02.03.2020 07:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:12
Mehmetçik için camilerde

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 'de okundu, dua edildi.

'nin kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Kaynak: AA

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