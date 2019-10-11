Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale'deki camilerde Fetih Suresi okundu.

11.10.2019 07:53

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale'deki camilerde Fetih Suresi okundu.

Kaynak: AA
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