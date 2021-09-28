Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor - Haberler
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Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görevli askerlerin, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

HAKKARİ (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görevli askerlerin, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.


Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

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