Mehmetçik, hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

HAKKARİ (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görevli askerlerin, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.