Mehmetçik, Hakkari'de Sümbül Dağı'ndaki dağ keçilerine havadan yem bıraktı

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Mehmetçik, Hakkari'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken Sümbül Dağı'ndaki dağ keçileri için havadan yem bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari Sümbül Dağı'nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hale gelen dağ keçileri, operasyona giden Mehmetçiklerimiz tarafından fark edilince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda havadan yem bırakılmasına ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı