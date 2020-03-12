Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere korku salıyor
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Düztepe, Hakkari, Güncel

Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere korku salıyor

Hakkari'de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde görev yapan askerler, tüm teknolojik imkanları kullanarak bölgenin teröristlerden temizlenmesi için mücadele veriyor.

12.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:56
Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere korku salıyor

Hakkari'de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde görev yapan askerler, tüm teknolojik imkanları kullanarak bölgenin teröristlerden temizlenmesi için mücadele veriyor.

Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı ve 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile 3 bin 256 rakımlı Varkevik Tepe üs bölgelerinde görevli askerler, zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

Başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip yerlere kurulan üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutarak, sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği Mehmetçik, son teknolojiyle donatılan binalar, sağlam kuleler, güvenlik yolları ve teçhizat sayesinde teröristlerin yaşam alanlarını tek tek imha ederek, bölgede huzur ve güveni tesis ediyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti, yapılan bina ve kulelerde incelemede bulundu.

Nöbet tutan askerlere başarı dileyen, komutanlardan bilgi alan Akbıyık, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu, binaların adeta kara gömüldüğü üs bölgelerinde zor şartlara rağmen terörle mücadeleyi başarıyla yürüten askerlerle yemek yedi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma, güvenlik korucuları ve özel harekat polislerinin üs bölgelerinde canla başla görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin teröre ve sınırdan gelebilecek tehlikelere karşı, dünyanın en yüksek üs bölgelerinden birinde büyük bir aşkla görev yaptığını belirten Akbıyık, "Geçtiğimiz yıl sonunda burada üs bölgemiz için bir plan yaptık. Hem onu görmek hem de güvenlik güçlerimize moral vermek istedik. Buranın su, elektrik ve yol sorununu giderdik. Karın kalkmasıyla tekrar elden geçireceğiz. Burada görev yapan güvenlik güçlerimiz güven içinde daha konforlu şekilde görevlerini yapacak." diye konuştu.

Göllerbaşı üs bölgesinde 5, Düztepe üs bölgesinde ise yaklaşık 10 metre kar bulunduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken güvenlik güçlerimiz burada eksi 20 derecede görev yapıyor. Bu da gösteriyor ki güvenlik güçlerimiz her şartta gerek vatan savunmasında gerekse terörle mücadelede en iyi şekilde görevlerini yapıyorlar. Düztepe üs bölgesi dünyanın en yüksek üs bölgesi olup, 3 bin 450 rakımda bulunuyor. Biz Düztepe üs bölgemizde de yine güvenlik güçlerimizin kalacağı binaları yaptık, elektrikleri çektik, yollarını yaptık. Güvenlik güçlerimizin burada en iyi şekilde görev yapmalarını sağlamaya gayret ediyoruz."

Vali Akbıyık, daha sonra Varkevik Tepe üs bölgesini ziyaret ederek, burada görevli jandarma ve özel harekat polisleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Manşet

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