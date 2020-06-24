Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor

Hakkari'de ülkenin huzur ve güvenliği için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik güçleri, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele ediyor.

Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor
24.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06

Hakkari'de ülkenin huzur ve güvenliği için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik güçleri, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele ediyor.

Yüksekova ilçesinde Irak ve İran sınırındaki üs bölgelerinde teröre aman vermeyen, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren asker, özel harekat polisi ve güvenlik korucuları, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Sınır bölgelerinde kritik noktalardaki yüksek rakımlı tepelere yapılan üs bölgeleri sayesinde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutarak en ufak hareketliliği takip eden güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçak malzemelerin geçirilmesine de izin vermiyor.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiği güvenlik güçleri, son teknolojiyle donatılan binalar, sağlam kuleler, teçhizatlar sayesinde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 3 bin 450 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs bölgesinde kahramanca görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde terörle mücadele ediyorlar

Üs bölgesinde görevli asker ve güvenlik korucularıyla sohbet edip komutanlardan bölge ve çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, yapımı süren bina ve kulelerde incelemede bulundu.

Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri 3 bin 450 rakımlı Düz Tepe Üs bölgesinin Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu söyledi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği bölgede, haziran ayının sonu olmasına rağmen karla mücadele çalışması yürütüldüğüne dikkati çeken Akbıyık, "Bu çalışmaları yerinde görmek ve denetlemek, burada nöbet tutan jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla ziyarette bulunduk." diye konuştu.

Hakkari'de insanların, müreffeh ve mutlu olduğu bir ortamın rahatlığını yaşadığını ifade eden Akbıyık, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız buralara rahatlıkla gelip gezebiliyorlar. Dağcılarımız programlar yapabiliyor. Bu da kahraman askerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın sayesinde oluyor. Vatan emin ellerde. Burası Irak sınırı. Terör örgütü eskiden burada gruplar halinde bulunuyormuş ama şu anda bir tane dahi yok. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın teşvikleriyle son terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"Bölgeyi turizme kazandıracağız"

Bölgede Alp ve Himalayaları aratmayan güzellikteki Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllerinin bulunduğunu belirten Akbıyık, özellikle Reşko Zirvesi ve Sat Sivrisi bölgesinin dağcıların en çok tırmanmak istediği yerler olduğunu aktardı.

Reşko Geçidi'nin Türkiye'nin 2. yüksek zirvesi olduğunu ve bölgeyi turizme kazandıracaklarını dile getiren Akbıyık, Hakkari'nin dağ ve doğa turizmi alanındaki potansiyelini değerlendirmeye yönelik projeler hazırladıklarını vurguladı.

İran sınırındaki güvenlik duvarı ile güvenlik yolu çalışmalarının devam ettiğini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hudut Alay Komutanlığımızın birimlerini, sınırda görev yapan Özel Harekat Polislerimizi ziyaret ediyoruz. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Ülkemizin güvenliği anlamında İran sınırı özellikle insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi nedenlerle önemli. İnşallah bu yapılan yollar ve güvenlik duvarlarıyla hem Hakkarimizin, Yüksekovamızın hem de Türkiye'nin güvenliği anlamında önemli ve olumlu bir iş yapılmış olacak. En kısa zamanda bitirilmesi için devletimizin tüm birimleriyle polisimizle, jandarmamızla, hudut birliklerimizle, valilik olarak hepsinin takibindeyiz."

2. Hudut Tabur Komutanlığı, Ağaçlı ve Cengiz Üs bölgeleri ile Ağaçlı okullar bölgesi polis özel harekat noktasını ziyaret eden Akbıyık ile beraberindekiler, sınırda yürütülen güvenlik yol ve duvarı çalışmalarını da inceledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mehmetçik, Hakkari dağlarında teröristlere geçit vermiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:06:14. #1.15#
title